Фотофакт: В брестском пабе появилось меню с портретами Сталина и Ленина 6 30.04.2017, 20:06

Фото: belsat.eu

Брестский паб «Честная пинта» выпустил специальное меню к 1 мая.

Паб предлагает отведать на вкус «Ужин тракториста», креветки «У матросов нет вопросов», «Ударник труда», «Олимпиаду 80», холодную закуску «Главрыба» и горячее «Абырвалг». С меню на клиентов смотрят Владимир Ленин и Иосиф Сталин — кровавые советские диктаторы, передает «Белсат».

Фото: belsat.eu

Получить комментарий руководства не удалось. «Честная пинта» открылась в конце прошлого года и пользовалась популярностью у брестчан. Теперь же паб рискует потерять часть своих клиентов.