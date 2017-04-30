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В Сети появилось видео испытаний крупнейшего в мире самолета-амфибии

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  • 30.04.2017, 20:15

В интернете опубликовано видео наземных испытаний самого большого в мире самолета-амфибии, построенного в Китае.

Видео испытаний опубликовано в Youtube.

Самолет-амфибия AG600 прошел проверку на устойчивость и надежность системы шасси. Испытания проходили на взлетно-посадочной полосе аэродрома округа Чжухай. Пилотам удалось развернуть его на 180 градусов и отработать маневры, совершаемые на ВПП при взлете и посадке, передает РБК.

Китайские авиаконструкторы утверждают, что самолет AG600 уже готов к первому полету, который запланирован на май этого года. Размах крыла самолета составляет 39 м, а длина фюзеляжа — 36,8 м. Таким образом, по размерам он сопоставим с Boeing 737. В воздух AG600 способен поднять до 53,5 т груза.

Ранее в апреле новую модель самолета испытала корпорация Boeing. Компания представила лайнер 737 MAX 9, который отличается от исходной модели увеличенным количеством посадочных мест и дальностью полета.


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