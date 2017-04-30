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Во Франции прошел митинг против предвыборного союза Ле Пен и Дюпон-Эньяна

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  • 30.04.2017, 20:38
Марин Ле Пен

Накануне лидер «Нацфронта» и лидер движения «Вставай, Франция» объявили о формировании «большого республиканского и патриотического альянса».

Митинг против сформированного лидерами «Национального фронта» Марин Ле Пен и движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна предвыборного союза прошел под Парижем, передает ТАСС.

Как сообщает агентство AFP, более 350 демонстрантов, выступающих против альянса, собрались на площади у мэрии в родном городе лидера «Вставай, Франция» Йера. Они скандировали лозунги «Дюпон-Эньяна в отставку», «Нет» предателям», а также выступали с призывами провести в соцсетях флешмоб против этого союза. На некоторых из участников акции были надеты футболки с надписями: «Он будет голосовать за Ле Пен, а не я».

Накануне на совместной пресс-конференции Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян объявили о формировании «большого республиканского и патриотического альянса».

Лидер «Нацфронта» сообщила, что они намерены совместно отстаивать политическую программу. Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, проинформировала, что в случае победы на президентских выборах сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны.

Соперник Ле Пен, лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон прокомментировал формирование коалиции двух правых партий: с одной стороны, по его словам, расположились «реакционные и националистически настроенные правых, выступающие против Европейского союза» - это лидер «Национального фронта» и глава движения «Вставай, Франция». С другой стороны, как добавил он, - это «прогрессивное движение, выступающее за такой Европейский союз, который защищает граждан своих стран, движение, выступающее за социальные и экономические реформы во Франции, за обеспечение обучения молодежи, за такую занятость, которая позволит людям раскрыть свой потенциал».

В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.


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