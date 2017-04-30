Ученые назвали продукт, который продлевает жизнь 30.04.2017, 20:50

Если ты хочешь пополнить ряды долгожителей, тебе не обязательно принимать специальные препараты или чудо-средства.

Нужно всего лишь включить в рацион очень простой продукт — фасоль.

К такому выводу пришли ученые из Американского института изучения рака. Лучшим продуктом для продления жизни является обычная фасоль, считают эксперты, пишет liza.ua.

Фасоль возглавляет список продуктов, которые напрямую влияют на долголетие. Всего в списке 10 продуктов, которые оказывают влияние на организм и длительность жизни в целом.

Авторы исследования считают, что фасоль нужно включать в ежедневный рацион. Также можно есть консервированную фасоль, которая не теряет свои полезные свойства в том числе.

Фасоль является лидером по полезным качествам среди всех бобовых. В ней содержится много аминокислот, легкоусвояемые белки, которые по своей питательной ценности превосходят мясо и некоторые сорта рыбы, а также каротин, крахмал, углеводы и почти все необходимые витамины и минералы.

Врачи рекомендуют включить в рацион этот продукт людям, страдающим от ревматизма, дерматитов, заболеваний бронхов и при кишечных расстройствах.

Также употребление фасоли — это лучшая профилактика диабета и ожирения, потому что в ней содержится аргинин, понижающий уровень сахара в крови.

Кроме фасоли, в список продуктов, продлевающих жизнь, попали красная капуста, зелень, семена льна, грибы, цельное зерно, ягоды, кукуруза, орехи и чай.