Трамп назвал первые 100 дней у власти «самыми успешными в истории страны» 30.04.2017, 21:29

Дональд Трамп

Дональд Трамп подвел итоги первых ста дней своего президентства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои первые сто дней у власти «самыми успешными в истории страны». Такое заявление американский президент сделал в своем еженедельном обращении в субботу, 29 апреля, отмечая в этот день свои первые сто дней президентства, передает РБК.

«Я искренне верю, что первые сто дней моей администрации были самыми успешными в истории нашей страны», — приводит слова Трампа телеканал Fox News. «Самое главное то, что мы возвращаем рабочие места», — сказал он.

29 апреля Трамп провел в штате Пенсильвания. В Гаррисберге, столице штата, у Трампа прошел митинг его сторонников. Начало своей речи перед собравшимися Трамп посвятил критике американских СМИ, вновь назвав их «лживыми».

Trump: "We have ended the war on beautiful clean coal, and we are putting our great coal miners back to work" https://t.co/ptuWNTKy9e — CNN Breaking News (@cnnbrk) 30 апреля 2017 г.

«Большая группа голливудских актеров и вашингтонские СМИ утешают друг друга в зале отеля в столице нашей страны прямо сейчас», — сказал Трамп. «Они собрались вместе для ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Без президента. А я настолько счастлив, находясь более чем в ста милях от вашингтонского болота, проводя свой вечер со всеми вами, с гораздо более многочисленными и прекрасными людьми», — сказал он.

Начало митинга совпало с началом ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) — ежегодного торжественного мероприятия высокого уровня, на котором традиционно присутствуют знаменитости, политики и журналисты. Трамп еще в феврале сообщил, что не пойдет на это мероприятие.

В своей речи на митинге в Пенсильвании, которая продолжалась почти час, Трамп заявил, что его первые сто дней пребывания у власти «были очень волнующими и продуктивными». В своей речи он также затронул вопросы миграции, торговли, рабочих мест и ряд других.

Не обошел Трамп и тему строительства стены на границе с Мексикой. «Нам нужна стена. Мы построим стену так же неоспоримо, как вы сейчас стоите здесь. Нам нужна стена», — заверил Трамп собравшихся.

Trump: "We will build the wall as sure as you are standing there tonight. We need the wall" https://t.co/0EMwFf0nYG — CNN Breaking News (@cnnbrk) 30 апреля 2017 г.

Говоря о внешней политике, Трамп заверил, что все страны НАТО будут вносить свой финансовый вклад в укрепление безопасности блока.

В минувшую пятницу итоги первых ста дней президентства Трампа подвел Белый дом, опубликовав справку «Сто дней безопасности и защищенности президента Трампа». Среди заслуг президента в области нацбезопасности Белый дом отметил «изоляцию Сирии и России в ООН».