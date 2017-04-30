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«Вот такая у нас страна…»

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  • 30.04.2017, 22:20
ФОТО: EVROOPT.BY

Появилось видео, как пенсионеры и безработные бросаются на гнилые фрукты, которые «Евроопт» выбросил на помойку.

Пользователь Инстаграма yahor_diesel опубликовал видео, как в Лиде около супермаркета «Евроопт» бомжи борются за просроченные продукты, выброшенные сотрудниками торговой сети в мусорку.

— Люди нищие, голодные… Хочешь выложить, что есть такие у нас в стране? — спрашивает у снимавшего видео парня одна из женщин. — Не сомневайтесь. На это жутко смотреть, но что сделаешь, вот такая у нас страна, нищая, голодная.

— Куда устроиться на работу, как прожить? — приводит слова мужчины lida.info.

— А если бы была работа, работал?

— Конечно, с большим удовольствием. Я закончил школу с золотой медалью, закончил техникум с красным дипломом, а теперь не могу найти работу. А теперь что? Я бомж. Хотя нет, я не бомж. У дочки есть квартира, спасибо ей. Но что есть, чем питаться. Я же мужик, мне надо что-то есть. Приходится опускаться ниже плинтуса. Это не мы такие, это жизнь такая.

А вот такое видео снял в Минске Константин Глотов. Пенсионеры бросаются на гнилые фрукты, которые «Евроопт» выбросил на помойку.


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