«Вот такая у нас страна…»20
- 30.04.2017, 22:20
Появилось видео, как пенсионеры и безработные бросаются на гнилые фрукты, которые «Евроопт» выбросил на помойку.
Пользователь Инстаграма yahor_diesel опубликовал видео, как в Лиде около супермаркета «Евроопт» бомжи борются за просроченные продукты, выброшенные сотрудниками торговой сети в мусорку.
— Люди нищие, голодные… Хочешь выложить, что есть такие у нас в стране? — спрашивает у снимавшего видео парня одна из женщин. — Не сомневайтесь. На это жутко смотреть, но что сделаешь, вот такая у нас страна, нищая, голодная.
Не хочу ничего комментировать…( хотя сказать есть что и этого предостаточно ) Посмотреть, и о чем-то подумать или задуматься не помешает .... Особенно моим дорогим: бл...., как мне трудно жить , как мне все за..., до Мальдив сутки добираться ....! Я бычок подниму, горький дым затяну, Покурю и полезу домой, Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой.....
— Куда устроиться на работу, как прожить? — приводит слова мужчины lida.info.
— А если бы была работа, работал?
— Конечно, с большим удовольствием. Я закончил школу с золотой медалью, закончил техникум с красным дипломом, а теперь не могу найти работу. А теперь что? Я бомж. Хотя нет, я не бомж. У дочки есть квартира, спасибо ей. Но что есть, чем питаться. Я же мужик, мне надо что-то есть. Приходится опускаться ниже плинтуса. Это не мы такие, это жизнь такая.
А вот такое видео снял в Минске Константин Глотов. Пенсионеры бросаются на гнилые фрукты, которые «Евроопт» выбросил на помойку.