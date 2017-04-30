Какими обоями обклеивала дома белорусская шляхта

Какими обоями обклеивала дома белорусская шляхта1
- 30.04.2017, 22:23
Популярность бумажных обоев на землях ВКЛ началась с середины 18-го века.
Вчера Национальный исторический архив опубликовал на странице в Facebook удивительное фото – бумажные обои конца 18-го – начала 19-го столетия.
«С середины 18 века на землях Великого Княжества Литовского при отделке внутреннего убранства шляхетских усадеб и домов богатых мещан приобретают популярность бумажные обои – относительно дешевый и функциональный вид отделочных материалов, – поясняют специалисты. – Старые обои не выкидывали, из них можно было сделать обложку для книги или тетради».
На фото – именно тот случай: обои не выбросили, а сделали из них обложку инвентаря Новогрудского монастыря доминиканок 1804 г. Раритет нашел Дмитрий Кишкилевич.