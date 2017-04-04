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«Интерфакс»: В петербургском метро взорвал себя смертник из Центральной Азии

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  • 4.04.2017, 7:38
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Следствие считает это основной версией произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

Согласно основной версии, которую рассматривает следствие, взрыв на станции «Технологический институт» петербургского метро устроил смертник, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Фонтанка» назвала имя предполагаемого смертника.

Версию о смертнике также подтвердили РИА «Новости» собеседники в силовых структурах.

«Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии», – рассказал «Интерфаксу» источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, предполагаемый смертник был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предположительно, он пронес бомбу в рюкзаке. Он же оставил несработавшее взрывное устройство на станции «Площадь Восстания», после чего сел в поезд, где и взорвал себя.

«Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК», – сказал источник.

Собеседник «Интерфакса» добавил, что мужчина, чье фото ранее публиковалось как возможного подозреваемого, сам пришел в полицию и заявил о своей невиновности.

Петербургское издание «Фонтанка» сообщила фамилию предполагаемого смертника: «в эпицентре взрыва в вагоне метро оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев».

Команда расследователей Conflict Intelligence Team усомнилась в версии «Фонтанки». Там пришли к выводу, что Аришев, скорее всего, был жертвой теракта.

Ранее агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщало, что следствие не исключает версию самоподрыва смертника.

«Следствие прорабатывает все версии случившегося. Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником», — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтверждать эту информацию и сказал, что «версию о террористе-смертнике должны комментировать следственные органы».

Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что спецслужбам были известны факты о подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Издание утверждает, что информацией делился россиянин, сотрудничавший с «ИГ» и задержанный после возвращения из Сирии.

«Этот человек занимал низшую ступень в иерархии боевиков, поэтому знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы. При этом даже со своими контактерами он поддерживал лишь телефонную связь», – пересказывает газета слова источника.

Оперативники выяснили, что все номера телефонов предполагаемых боевиков куплены с рук на рынке, и выяснить, кто ими пользуется реально, невозможно. Силовики вели прослушку, но подозреваемые общались по телефонам редко и короткими фразами, в которых не уточнялись имена, время и места встреч, отмечает источник. «Оперативную игру» прервали только после теракта – спецслужбы просто заблокировали все номера подозреваемых, «разом лишив связи все подполье».

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел в понедельник, 3 апреля в 14:28 по московскому времени. Бомба взорвалась в третьем вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, погибли 11 человек, еще 45 пострадали.

Источник «Интерфакса» рассказал о мощности двух взрывных устройств: неразорвавшаяся бомба имела эквивалент 1 килограмма тротила, сработавшее взрывное устройство – около 300 граммов тротила. Обе бомбы были начинены поражающими элементами.


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