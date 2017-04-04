Трамп перечислил $78 тысяч из своей зарплаты на охрану природы в США 3 4.04.2017, 7:48

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Чек с зарплатой президента за квартал был передан Национальной парковой службе.

Президент США Дональд Трамп перечислил Национальной парковой службе (НПС) США $78 333 из своей зарплаты на посту главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает ТАСС.

«Трамп гордится тем, что передал заработок за первый квартал НПС», - отметил он, передавая чек главе министерства внутренних дел (МВД) страны Райану Зинке. НПС входит в состав МВД, которое в США не является силовым и занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.

Ранее Трамп отказался от заработной платы, которую получают лица, занимающие высший государственный пост в стране. «Я не приму зарплату, я ее не приму», - повторил республиканец.

Зарплата президента США составляет $400 тыс. в год.