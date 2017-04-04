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Появился новый задержанный по делу «Белого легиона»

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  • 4.04.2017, 8:16
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Вчера вечером КГБ задержал управляющего одной из минских фирм.

Имя еще одного задержанного по «делу патриотов» — Виктор Мороз. Он управляет одной из минских фирм, которая занимается дистрибуцией. Вчера вечером отцу Виктора Мороза сообщили из КГБ, что сына задержали на 3 дня по подозрению в 3 части 293 статьи — «подготовка к участию в массовых беспорядках», сообщает «Радыё Свабода».

«У родственников остается надежда, что парня отпустят без задержания. Юношей он входил в «Белый легион», но это было давно», — сказала Нина Шидловская.

По ее словам, в КГБ оказывают определенное давление на Мирослава Лазовского.

«Можно говорить о психологическом и моральном давлении. Между допросами к нему приходят сотрудники комитета, проводят различные беседы, давят морально, и практически по этой причине он себя очень плохо чувствует. У него головная боль, не может спать. То, что между допросами не должно быть никаких действий без участия адвоката — это не соблюдается», — говорит Нина Шидловская.

Как складываются судьбы остальных задержанных?

«Точных сведений нет, но один из адвокатов сказал в частной беседе: «Если 10 дней, которые разрешено держать без обвинения, истекли, а человек не вышел на свободу — значит, также предъявили обвинения, только об этом еще неизвестно. Но мы надеемся, что про кого-то этот прогноз точно не подтвердится», — сказала Нина Шидловская.

В КГБ сведения о предъявлении обвинений задержанным в деле «Белого легиона» не комментируют.


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