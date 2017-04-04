Виктор Шендерович: В Петербурге все произошло очень вовремя для Путина 22 4.04.2017, 8:36

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Виктор Шендерович

Фото: Delfi

Российские власти используют теракт в метро Санкт-Петербурга, чтобы сменить повестку дня.

Об этом известный российский писатель и журналист Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке».

Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.

Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина - репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло, как минимум, очень вовремя для него, не правда ли?

Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.

Ну и - больше трех не собираться, разумеется.

Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи - и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.

Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву».