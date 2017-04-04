Виктор Шендерович: В Петербурге все произошло очень вовремя для Путина

Виктор Шендерович: В Петербурге все произошло очень вовремя для Путина22
- 4.04.2017, 8:36
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Российские власти используют теракт в метро Санкт-Петербурга, чтобы сменить повестку дня.
Об этом известный российский писатель и журналист Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке».
Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.
Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина - репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло, как минимум, очень вовремя для него, не правда ли?
Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.
Ну и - больше трех не собираться, разумеется.
Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи - и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.
Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву».