закрыть
4 апреля 2017, вторник, 12:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Виктор Шендерович: В Петербурге все произошло очень вовремя для Путина

22
  • 4.04.2017, 8:36
  • 6,156
Виктор Шендерович
Фото: Delfi

Российские власти используют теракт в метро Санкт-Петербурга, чтобы сменить повестку дня.

Об этом известный российский писатель и журналист Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке».

Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.

Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина - репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло, как минимум, очень вовремя для него, не правда ли?

Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.

Ну и - больше трех не собираться, разумеется.

Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи - и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.

Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву».


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!