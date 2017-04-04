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Тадеуш Кондрусевич хочет приобрести в Минске университет под католический вуз

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  • 4.04.2017, 8:47
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Тадеуш Кондрусевич
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава Католического костела Беларуси считает это возможным, если студентам будет дана возможность доучиться по прежним специальностям.

Католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич во время своего визита в США 20-25 марта искал поддержку для создания католического университета в Беларуси.

По его словам, сейчас в Минске есть возможность приобрести уже действующий университет при условии, что его сегодняшние студенты будут иметь возможность доучиться. Митрополит не уверен в успехе такого университета. «Но мы пытаемся сдвинуть камень», — подчеркнул он, пишет Catholic Herald (перевод – krynica.info).

Напомним, что еще 26 сентября 2014 года на внеочередном заседании Конференции католических епископов Беларуси было принято решение об учреждении богословской академии имени святого Иоанна Павла II. Одновременно был рассмотрен и утвержден устав первого римско-католического высшего духовного научного учреждения в Беларуси.

Зарегистрирована она была с третьей попытки 13 февраля 2015 года. Изюминкой Академии станет то, что в ней будут предусмотрены два направления: подготовка священников и теологическое образование для мирян. До сих пор новое учреждение не имеет своего здания, поэтому она была зарегистрирована в одном из домов, принадлежащих благотворительной организации «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии.


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