«Коммерсантъ»: Спецслужбы РФ заранее знали о подготовке взрыва в питерском метро 27 4.04.2017, 8:58

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Спецслужбы «вели» организаторов теракта, однако предотвратить его удалось лишь частично.

Как рассказал «Коммерсанту», «заслуживающий доверие источник», спецслужбы «вели» организаторов теракта, однако предотвратить его удалось лишь частично: одна из бомб не была приведена в действие.

По информации издания, данные о подготовке взрыва предоставил сотрудничавший с «Исламским государством» гражданин России, который был задержан после возвращения из Сирии. Он знал некоторых участников отправленной в нашу страну диверсионной группы, однако поддерживал с ними только телефонную связь.

Отмечается, что информатор спецслужб занимал низшую ступень в иерархии боевиков.

«Определив мобильные номера предполагаемых террористов, оперативники выяснили, что все сим-карты не привязаны к реальным людям, поэтому были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, надеясь в итоге найти их самих или хотя бы выяснить подробности их замыслов», — пишет газета.

После первого взрыва известные спецслужбам номера были заблокированы, что предотвратило еще один. По версии собеседника издания, оставшись без связи, второй исполнитель запаниковал и бросил сумку с бомбой под лавкой.

В то же время источник «Интерфакса» рассказал, что, по предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник, его личность уже установлена. «Это 23-летний уроженец Средней Азии», — сказал собеседник агентства. По словам еще одного источника, предполагаемый террорист-смертник был связан с радикальными исламистами.

Взрыв в петербургском метро произошел накануне около 14:40 на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одна бомба, которую впоследствии обезвредили взрывотехники, была обнаружена на станции «Площадь Восстания». В результате погибли 11 человек.