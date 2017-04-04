Лукашенко сбежит, а вам отвечать перед народом 28 Денис Казакевич, «Беларуская праўда»

4.04.2017, 9:22

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ФОТО: REUTERS

Рядовые исполнители приказов обезумевшего диктатора – осознайте свою ответственность.

За прошедший месяц госаппарат перепробовал, кажется, все возможные тактики подавления протестов: ядовитая пропаганда и манипуляции общественным мнением, точечные скрытые аресты «зачинщиков», демонстративно беззаконные аресты, троллинг отрядами стукачей, предоставление возможности выговориться и разойтись, перенаправление народного гнева на функционеров среднего звена.

Перед 25 марта Лукашенко, к своему ужасу, осознал, что ни один из этих методов не работает. И он использовал последний инструмент из арсенала диктаторов: страх. 25 марта 2017 года Лукашенко попробовал демонстративно запугать весь народ Республики Беларусь.

В запугивании народа задействованы десятки тысяч сограждан, которым хочется сказать следующее. Вам пытаются внушить, что это все система, система виновата, нет другого выхода, нужно выполнить приказ. Это ложь. Вас подставляют сейчас и будут подставлять в будущем, точно так же, как подставили заместителя Гродненского горисполкома Зою Вацлавовну Кулеш, выпустив без защиты в рассерженную толпу. Лукашенко в последний момент может сбежать в Венесуэлу, а вы останетесь. Это не «система» ваяла лживые пасквили на БТ и ОНТ, это не «система» тянула восьмидесятилетнего старика в автозак. Осознавайте свою ответственность. На пенсии даже не рассчитывайте. В стаж это вам ну уж точно не зачтется. Многим из вас придется нести ответственность за уголовные преступления.

Но что нам делать с диктатором, который решил нас всех запугать? Kак конкретно бороться против несметной тучи «космонавтов» и автозаков? Как говорил наш национальный герой, именем которого будут называть улицы, Юрий Николаевич Захаренко, нам противостоит послушная, щелкающая каблуками машина, готовая выполнить любой приказ. Как этой страшной махине противостоять? Ответ один: мирный ненасильственный протест. Не мы первые, не мы последние. Это мы правы, а они не правы. Это мы законно отстаиваем свои права, а они регулярно совершают уголовные преступления.

Есть разные способы ненасильственного протеста. Поляки, оказавшись в схожей ситуации, сами выстраивались в очереди и заходили в автозаки, и в конце концов победили. Если вы не готовы сегодня идти протестовать открыто, но, в то же время, ситуация в стране вас очень сильно беспокоит или волнует, то сделайте что-нибудь. И вам сразу станет легче. Можно сдать деньги для помощи заключенным (группа BY_help в «Фейсбуке»). Можно писать письма протеста. Как минимум, нужно открыто высказывать свою точку зрения и объяснять ее окружающим. Существует и такая форма протеста, как забастовка. Можно не выйти на работу. Можно выйти на работу и ничего не делать.

И самое главное, о чем следует помнить, это солидарность. Мартин Лютер Кинг говорил, что не надо думать о том, что может случиться со мной, если я поддержу протестующих. Надо думать о том, что точно случится с ними, если я не поддержу их.

Очень запомнилась женщина, проработавшая 38 лет на заводе. Она участвовала на акции протеста в Минске 26 марта. Она просто кричала в лицо ОМОНУ все, что она о них думает. Рядовые омоновцы не решились ее брать, пришлось вмешаться крупному чину. Но она продолжала кричать прямо в его страшное лицо. Она просто кричала то, что думаем все мы. Почему-то кажется, именно ее Николай Статкевич должен благодарить больше всех за свое неожиданное освобождение. Вот пример солидарности в действии.

В пятницу к зданию КГБ вышло навстречу неминуемому аресту «всего лишь» около десятка человек, из них пятеро задержаны. Эта акция солидарности, казалось бы, так успешно подавленная, может иметь неожиданные далеко идущие практические последствия для режима. Дело в том, что среди пяти задержанных на акции был лидер партии Беларуская Христианская Демократия (БХД) Павел Северинец. Как это ни странно на первый взгляд, предыдущий арест Павла Северинца в Орше и недавний арест Павла Северинца в Минске – это два совершенно разных по значимости явления. В промежутке между двумя арестами лидер самой большой фракции Европарламента – Европейской Народной Партии (ЕНП) Джозеф Доль заявил, что «если репрессии продолжатся после 25 марта», то ЕНП «сделает все возможное, чтобы принять меры».

Кроме того, за те несколько дней, которые Павел провел на свободе, БХД была принята в ЕНП на правах наблюдателя. Поэтому арест лидера партии-наблюдателя ЕНП плюс заявление, о том что «будут приняты меры”» не оставляют Джозефу Долю иного выхода, кроме как выступить за санкции против режима. А позиция Джосефа Йоля имеет большое значение. Кроме этого, есть небольшая группа депутатов Европарламента (примерно одна десятая часть), которая изначально выступила за реальные санкции. Инициатором в этой группе выступает евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Его активность в сочетании с агрессивными бездумными действиями беларуских властей в пятницу многократно повышают вероятность введения санкций со стороны ЕС.

После акций протеста, прошедших в различных городах Беларуси в феврале-марте, после Дня Воли, и особенно после протестов солидарности 26 марта и в пятницу, мы снова можем гордиться тем, что мы белорусы. Мы показали всему миру, что Беларусь – это не только комичный диктатор, но это еще и очень много достойных людей, способных сопереживать и вместе бороться за свои убеждения.

Денис Казакевич, «Беларуская праўда»