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Чиновники продают последний кинотеатр в Слониме

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  • 4.04.2017, 9:30
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Городские власти не могут позволить себе такой «роскоши», как дотации на искусство.

13 апреля в Слониме состоится аукцион, на котором местные вертикальщики планируют продать здание последнего кинотеатра «Мир» в Слониме.

Первоначальная стоимость здания кинотеатра - 93 тысячи американских долларов, сообщает «Радыё Рацыя».

В Слониме не осталось уже ни одного кинотеатра. Кинотеатр «Мир» был торжественно открыт в ноябре 1959 года. До его открытия в Минске работали еще два кинотеатра – «Заря» и «17 сентября». Сейчас жителям Слонима очень интересно знать: неужели кто купит это здание за 93 тысяч долларов?


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