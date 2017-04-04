Славомир Адамович: Надо бить во все колокола 1 4.04.2017, 9:36

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ФОТО: VIKTOR DRACHEV/TASS/GETTY IMAGES

Чтобы победить в ситуации после Дня Воли, нам всем нужно объединиться.

Об этом поэт и общественный деятель Славомир Адамович рассказал «Радыё Рацыя», комментируя сфабрикованное властями дело «Белого легиона».

Как уже сообщалось, по информации правозащитного центра «Весна», из СИЗО КГБ отпущены еще двое фигурантов дела о подготовке «массовых беспорядков». Однако вчера вечером появился новый задержанный – минчанин Виктор Мороз.

- Как мне кажется, никакого дела вообще нет, а есть попытка «сшить» такое дело по прежним сценариям. Я ни в коем случае не сгущаю краски, но для людей, которые способны анализировать то, что происходит, все очевидно. Видно, что власть не остановится ни перед чем. Но сегодня по поводу задержания патриотов надо бить во все возможные колокола.

- Какие перспективы этого дела?

- Большинство фигурантов могут выпустить, но, думаю, наиболее опытных, подготовленных и идейно, и физически будут держать в изоляторе дальше и «шить» дело. Всем нам в этой ситуации нужно объединиться, чтобы победить.

- Случайно ли, что все эти события произошли перед встречей Лукашенко с Путиным?

- Я не прорицатель, но очевидно, что режим будет пытаться использовать в свою пользу те или иные ситуации.