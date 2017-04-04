Экономика будет подталкивать белорусов к новым протестам 4 4.04.2017, 9:58

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Фото: EPA

Власти не в состоянии возобновить «социальный контракт» с населением.

Главной причиной роста напряженности в обществе и стихийных акций протеста эксперты называют ухудшение уровня жизни, которое воспринимается белорусами как нарушение властью социального контракта.

В случае, если уровень жизни будет продолжать снижаться, можно ожидать дальнейшего обострения социальной напряженности, что, в свою очередь, способно повлиять и на перспективы экономического развития Беларуси.

Адресная поддержка социально незащищенных групп не закреплена в законодательстве

Одной из причин роста недовольства в обществе является резкое сокращение поддержки социально незащищенных слоев населения.

«До сих пор в Беларуси не создана система таргетированной социальной помощи. Социальная поддержка не была ориентирована на незащищенные слои населения. Она была встроена в систему функционирования экономики. К примеру, всем предоставлялась возможность получить рабочее место. Пусть на госпредприятии, с невысокой зарплатой и не очень интересной работой, но такая возможность была. Цены на продукты и услуги долгие годы субсидировались», - пояснила в интервью Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Все эти формы социальной поддержки не были прописаны в законодательстве. И при возникновении проблем в экономике они начали стремительно сокращаться. «Уже три года мы наблюдаем снижение занятости на госпредприятиях, урезаются непрямые субсидии, в том числе на ЖКУ, транспорт, жилищное кредитование. В результате мы пришли к отсутствию как формальных, так и неформальных способов помощи уязвимым группам населения», - напомнила Катерина Борнукова.

Ярким примером является ситуация с безработицей. «Пособия по безработице фактически не существует, как не существует и нормально функционирующих центров занятости. До недавнего времени они работали на маргинализированные слои населения. Теперь проблема стала массовой, уровень безработицы в Беларуси достиг 5,8%. Данная проблема реально существует, и она не решается. На ее фоне введение декрета о тунеядстве стало триггером: людей не только лишили поддержки, но и заставили платить налог, назвав при этом иждивенцами», - подчеркнула эксперт.

Быстрого восстановления уровня жизни ждать не приходится

Даже в случае восстановления экономики Беларуси не удастся обойтись без финансовой помощи извне. «Сегодня поддержка нужна даже не для улучшения ситуации в экономике, а для того, чтобы выплачивать накопившиеся долги», - отметила Катерина Борнукова.

В свою очередь, перспективы получения международной финансовой и экономической поддержки будут зависеть, в том числе от ситуации в Беларуси. «Нужно четко понимать, что Евросоюз постоянно напоминает о необходимости соблюдения прав человека, в том числе права на свободу собраний. Это одно из условий нормализации отношений, в том числе в экономической сфере», - сказала Катерина Борнукова. В случае с ЕС речь идет не только о кредитной поддержке, но и о снятии санкций, а также об увеличении или отмене квот на белорусский текстиль и товары пищевой промышленности.

Что касается возможности поддержки со стороны МВФ, то в сотрудничестве с этой организацией политическая компонента не озвучивается. При этом известно, что Международному валютному фонду важно видеть приверженность страны экономическим реформам.

«Ни декрет о тунеядстве, ни директивное повышение зарплаты до 500 долларов не имеют отношения к процессу реформ. Все эти сигналы настораживают потенциальных кредиторов. Для частных иностранных инвесторов Беларусь – это терра инкогнита. Когда они видят репортажи о протестах и массовых арестах, у них складываются не самые положительные впечатления о стране. Тем более, что наше государство не может предоставить кейсов про успешные иностранные инвестиции. А такие инвестиции просто необходимы в ситуации, когда госсектор Беларуси стремительно теряет конкурентоспособность, а частный сектор не имеет доступа к нормальным источникам финансирования», - подчеркнула Катерина Борнукова.

Необходим новый социальный контракт

Это свидетельствует о том, что в обозримом будущем у Беларуси не будет финансовых ресурсов на восстановление прежнего уровня жизни населения.

«Лучшее, на что мы можем надеяться в течение ближайшего года – это на то, что экономика стабилизируется и перестанет падать. Первые признаки восстановления промышленности есть уже сегодня, однако это не отражается положительно ни на доходах населения, ни на занятости. Резкого поворота к лучшему ожидать не стоит. Поэтому властям было бы неплохо задуматься о том, какой новый социальный контракт можно предложить населению», - высказала мнение Катерина Борнукова.