В Кыргызстане назвали вероятного исполнителя теракта в Петербурге 8 4.04.2017, 10:04

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Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/Getty Images

По информации спецслужб Кыргызстана, подозреваемый уже давно сменил гражданство на российское.

Вероятным исполнителем теракта в петербургском метро был гражданин России, выходец из Кыргызстана, передает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Ранее «Фонтанка» назвала одним из подозреваемых 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, уроженца кыргызского города Ош. По информации издания, Джалилов живет в Петербурге больше шести лет, за это время он сменил несколько паспортов.

В ГКНБ позднее подтвердили, что возможным исполнителем теракта стал Джалилов, добавляет «Интерфакс».

Возможным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец города Ош (юг Кыргызстана), сообщили во вторник «Интерфаксу» в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Вечером 3 апреля «Фонтанка» писала, что предполагаемым террористом-смертником был гражданин Казахстана Максим Арышев. Астана утром 4 апреля официально заявила о его непричастности к теракту.

Бомба взорвалась в петербургском метро 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 11 человек, еще 51 пострадал.

На станции «Площадь Восстания» обнаружили еще одно взрывное устройство, его обезвредили. В бомбе были поражающие элементы. Следственный комитет завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.