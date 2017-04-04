Можно ли говорить о триумфе белорусской тренерской школы 1 4.04.2017, 10:12

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Почему белорусские тренеры за границей более успешны чем футболисты.

В воскресенье был день белорусских тренерских дерби за границей. ЦСКА Гончаренко против "Крыльев Советов" Скрипченко, "Карпаты" Дулуба против "Стали" Кучука. Белорусские наставники неслабо востребованы в ближнем зарубежье. Их держат на хорошем счету. Они считаются перспективными и в плане игры, и в плане результата, пишет pressball.by.

Можно ли назвать это достижением белорусской тренерской школы? На уровне лозунга — наверное. Ведь это здорово, что наши наставники живут интересно.

Но давайте подумаем: что такое школа? Это единство — схем, принципов работы, общих установок. В крайнем случае — минимальная схожесть предыдущего профессионального бэкграунда.

Ничего этого в случае белорусской тренерской четверки не видно. Даже на уровне биографий и возрастов.

Гончаренко — яркий пример тренера, недоигравшего в качестве футболиста и оттого сверхмотивированного. Травмы заставили его раньше задуматься о будущем, раньше переосмыслить для себя функции тренера, раньше выучиться, раньше заявить о себе топ-результатами.

Скрипченко-игрок, в отличие от Гончаренко, точно доиграл. Вадим Викторович выступал намного дольше, в том числе за рубежом, вызывался в сборную Беларуси. У него все в порядке с титулами за игровую карьеру, а в тренерской он сам дважды форсировал переход из успешных ассистентов в самостоятельное плавание — сначала в "Минск", затем в "Урал". И оба раза не провально. Кубок с "Минском" вообще дорогого стоит.

Кучук — тренер, которого мало чем удивишь. Он был и в мятежном Тирасполе, и на хлебосольной Кубани, и в маститом "Локомотиве", в Киеве и Белгороде. У него устоявшаяся репутация, он и в борьбе на поле собаку съел, и в кабинетных боях имеет не меньший опыт.

Дулуб младше Кучука на шесть лет. Но в плане опыта главного — на целую жизнь. Большую часть тренерской карьеры он был помощником, а в главные выбился только в позапрошлом году. И вот — уже "Карпаты".

Можно ли найти у этой четверки что-то общее в плане футбольной философии. "Фамильный" крен в атаку или оборону? Схожие тактические рельсы? Едва ли. Все — очень разные.

Одинакова разве что скрупулезность в работе, профессиональный подход к мелочам, желание учиться. Можно ли все это назвать приметами белорусской тренерской школы? Наверное, при большом желании можно выдвинуть и такую гипотезу.

Но лучше сойтись на другом: белорусские тренеры к успеху, в том числе за рубежом, идут разными дорогами. Но в итоге доходят, куда надо.