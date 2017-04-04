Блогера Максима Филипповича будут судить в четвертый раз 17 4.04.2017, 10:21

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Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

На этот раз административное дело связано с участим в Марше в Пинске 11 марта.

Известного гомельского видеоблогера Максима Филипповича, который с 13 марта отбывает в изоляторе временного содержания (ИВС) 13-ти, 5-ти и 7-ми дневные аресты за участие в «Маршах нетунеядцев», будут судить снова - на этот раз за участие в акции в Пинске 11 марта.

Об этом «Гомельской весне» сообщил правозащитник Леонид Судаленко, который через адвоката узнал, что Максиму в камеру принесли еще один, уже четвертый административный протокол. Суд может произойти в любой день срока заключения Филипповича. Если суд не накажет активиста очередным арестом, то он должен освободиться 7 апреля почти в 20.50.

Задержанный вечером 13 марта в родительском доме Филиппович находится в ИВС на Междугородней, 26 в Гомеле. Утром 13 марта Филиппович был осужден на 13 суток административного ареста за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле. Во время отбывания наказания на него составили еще три протокола, за участие в акциях в Бресте, Молодечно и Пинске. За Брест и Молодечно суд добавил ему еще 5 и 7 суток соответственно, протокол за Пинск пока остается не рассмотренным.

Правозащитник Леонид Судаленко, который занимается делами Максима Филипповича говорит, что законодательство ограничивает максимальный административный арест 25 суток, которые Максим отбудет 7 апреле почти около 21. 00. Но практика знает случаи, когда человека выпускали на несколько минут, а потом снова арестовывали и предъявляли новые обвинения.