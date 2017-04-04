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В Литве выпущена в оборот новая купюра достоинством 50 евро

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  • 4.04.2017, 10:30
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Фото: DELFI

Эта купюра пользуется в стране самой большой популярностью.

Центробанк Литвы представил новую 50-евровую купюру, которая поступит в оборот с 4 апреля, пишет delfi.lt.

В Литве купюры достоинством в 50 евро пользуются самой большой популярностью — они составляют около половины всех банкнот.

Новая купюра серии Europa отличается новыми средствами защиты. Самое главное нововведение — новый водяной знак, окно с портретом богини Европы. Кроме того, новые купюры удобны для незрячих и слабовидящих.

Председатель правления ЦБ Витас Василяускас на пресс-конференции сказал, что новая купюра отличается улучшенной защитой: «50-евровая банкнота отличается тем, что в Литве она самая популярная. Мы выпустили их 44 млн. единиц. Основная причина обновления — безопасность. Улучшенная защита и то, что новые банкноты очень сложно подделать, снижает вероятность распространения фальшивок».


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