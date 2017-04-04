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История белоруса, который чудом избежал взрыва в Санкт-Петербурге

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  • 4.04.2017, 10:38
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Данила Рудаков

Студент из Беларуси спустился на станцию метро «Сенная площадь» в 14:30. Через 10 минут там произошел теракт.

Уроженец Витебска Данила Рудаков – студент 19-ти лет, в прошлом году он поступил в Петербургский университет путей сообщения. Университет Данилы находится на станции метро «Сенная площадь», где в 14:40 по местному времени и произошел взрыв.

«Я спускался в метро примерно в 14:30 и в это время разговаривал с матерью», - рассказал Данила «Радыё Свабода». В это время парень возвращался из университета на съемную квартиру.

- Так получилось, что я успел уехать. Уже в дороге появилось сообщение о взрыве между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Можно сказать, что я недалеко отъехал.

Согласно официальным сведениям в результате взрыва в Санкт-Петербурге погибли как минимум 11 человек, еще 45 пострадали.


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