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Минчанка заказала на «Пинскдреве» деталь для шкафа, а ее попросили подождать 75 рабочих дней

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  • 4.04.2017, 11:06
Фото: pinskdrev.by

Недоумение может вызывать не только белорусская мебель, но и условия ее приобретения.

Недавно минская семья купила в магазине «Пинскдрев» шкаф. При сборке они повредили несколько небольших деталей и попытались их заменить. В магазине ответили, что такое возможно, но придется немного подождать — примерно месяца три, пишет onliner.by.

Горку семья купила несколько недель назад. При сборке они сломали несколько простейших деталей — прямоугольных кусочков ДСП. В магазине минчане честно признались, что сломали их сами и вины магазина в этом нет. Спросили, можно ли купить новые. Продавец произвел калькуляцию и пообещал, что замена прибудет через две недели, но позже планы изменились.

— Мы обрадовались, что детали можно заменить и привезут их достаточно быстро. Звонков из магазина не было три недели. Потом с нами связались и отправили калькуляцию на сто с лишним рублей. Все бы ничего, если бы не один нюанс: приедет это несчастное ДСП только через 75 рабочих дней! — делится историей минчанка.

— Мы в легком недоумении, не понимаем, как это вообще возможно. Шкаф мы брали дешевый, за 450 рублей. Срок его изготовления — три недели. Почему детали делаются дольше, чем готовый продукт? Для нас было критично купить и собрать его именно в тот момент. Сейчас вот думаем: может, не ждать этой замены и просто пойти и купить такой же новый?

На фабрике «Пинскдрев» не отрицают, что такое могло произойти, но ничего необычного в случившемся не видят — клиента ведь предупредили.

— В каждом случае вопрос может решаться по-разному, могут выставляться разные сроки. Все зависит от изделия и модели. Если бы детали были испорчены по вине магазина, мы бы были обязаны заменить их в течение двух недель. Здесь же потребитель сам их повредил, поэтому закон мы не нарушаем.

Такие детали изготавливаются вне плана. Сначала мы делаем то, что уже заказано покупателями, а такие моменты решаем только тогда, когда есть «свободное время». В любом случае я думаю, что вопрос решится скорее, чем через 75 рабочих дней, — прокомментировала заместитель начальника управления качества продукции «Пинскдрев».


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