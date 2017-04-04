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«Вучич вор!»: Сербы вышли на стихийный митинг

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  • 4.04.2017, 11:20
Фото: b92.net

Жители Белграда и других городов протестуют против фальсификации президентских выборов.

Поздно вечером 3 апреля тысячи людей вышли на улицы Белграда и других городов Сербии в знак протеста против победы действующего премьер-министра Александра Вучича на президентских выборах, пишет obozrevatel.com.

Как отмечается, протестующие собрались после призывов в социальных сетях, в которых утверждалось, что сторонники Вучича подтасовывали голоса, что дало ему убедительную победу сразу в первом туре.

В основном, протесты «против диктатуры» были организованы через Facebook с сообщением: «начинается первая битва в войне за лучшее будущее».

Митингующие утверждают, что победа Вучича положила начало диктатуре в стране.

С криками «Мы не хотим Вучича!» и «Вучич-вор!», толпа перекрыла движение транспорта перед зданием парламента Сербии.

Затем митингующие направились к зданию общественного телеканала RTS и в сторону штаб-квартиры государственной избирательной комиссии, после чего вновь собрались перед парламентом.

Активисты анонсировали новые протесты на вторник в южном городе Ниш, а также в Белграде.


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