В минских Шабанах произошел сильный пожар 1 4.04.2017, 11:28

Горело одно из предприятий микрорайона.

Пожар произошел на территории одного из предприятий в Шабанах, на улице Промышленной. Очевидцы сообщают о черном густом дыме и пожаре в Шабанах.

Происшествие на фотографиях и видео выглядит пугающе, но в МЧС успокоили — ничего серьезного не случилось.

«Пожар произошел на территории одного из предприятий в Шабанах, на улице Промышленной. Горели резиновые изделия, колеса, покрышки, складированные на открытой площадке. Подробности уточняются», — сообщил onliner.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.