В минских Шабанах произошел сильный пожар

В минских Шабанах произошел сильный пожар1
- 4.04.2017, 11:28
Горело одно из предприятий микрорайона.
Пожар произошел на территории одного из предприятий в Шабанах, на улице Промышленной. Очевидцы сообщают о черном густом дыме и пожаре в Шабанах.
Происшествие на фотографиях и видео выглядит пугающе, но в МЧС успокоили — ничего серьезного не случилось.
«Пожар произошел на территории одного из предприятий в Шабанах, на улице Промышленной. Горели резиновые изделия, колеса, покрышки, складированные на открытой площадке. Подробности уточняются», — сообщил onliner.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.