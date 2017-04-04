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Белорусская гимнастка завоевала «бронзу» на турнире в Испании

  • 4.04.2017, 11:41
Алина Горносько

Следующим крупным соревнованием для белорусской команды станет этап Кубка мира в итальянском Пезаро.

Белорусская спортсменка Алина Горносько завоевала бронзовую награду в упражнении с лентой на этапе Гран-при в испанской Марбелье, сообщает БелТА.

Белоруска смогла войти в тройку призеров, набрав 17,500 балла. Победила в этом виде россиянка Александра Солдатова - 19,200, которая завоевала золото и по итогам индивидуального многоборья.

По сумме выступления в четырех видах Алина Горносько заняла девятое место. Не смогла выступить в Марбелье лидер белорусской сборной Екатерина Галкина: она вынуждена была пропустить этап Гран-при из-за травмы. В соревнованиях юниорок властвовали российские грации. Конкуренцию им составила лишь белоруска Яна Стрига.

На ее счету серебро в упражнении с лентой, бронзовые награды в упражнениях с мячом и булавами, а также в многоборье. Следующим крупным стартом белорусской команды по художественной гимнастике станет этап Кубка мира, который пройдет с 7 по 9 апреля в итальянском Пезаро.


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