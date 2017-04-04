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«Почему они предпочитают выдавать себя за ротозеев?»

  • Евгений Ихлов
  • 4.04.2017, 11:52
Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Getty Images

«Наивные» вопросы к российским спецслужбам в связи с терактом в Петербурге.

1. Через несколько часов после трагедии в питерском метро «Коммерсантъ» публикует историю со слежкой за «террористами». Прежде всего, разглашение подробностей ОРМ, включая узнаваемые черты осведомителя и методов работы - это нарушение ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне». Привлекается сотрудник издания как свидетель и через него выходят на источник. Попытка отказа со ссылкой на Закон РФ «О СМИ» влечет привлечение журналиста как соучастника («пакет Яровой» поскольку дело о теракте). Следовательно, разглашение подробностей согласовано на очень высоком уровне. Полагаю, что в запарке после взрыва так быстро согласование провести было невозможно. Возможно, согласование в общих чертах уже имелось?

2. Разглашенные «Ъ» подробности выдают оперативников ФСБ как полных кретинов, которые плотно вели «группу террористов» вплоть до первого взрыва. При этом в день визита Путина и Лукашенко в город. В каком случае люди предпочитают выдавать себя за кретинов и ротозеев, из-за халатности которых погибли люди?

3. Нам объявили, что второй взрыв был предотвращен из-за отключения мобильной связи после первого взрыва. Но сигнал мог послать только организатор первого, который объявлен смертником. Понятно, что в штабе, где имеют право отдать приказ об отключении мобильной связи в городе, о взрыве узнали лишь через несколько минут. Как распутать этот бред?

4. Второй заряд якобы был в огнетушителе. Но почему нам не показывают именно его, а показывают стоящий у стенки метро кожаный ридикюль с зарядом и шрапнелью? Это был развинчивающийся огнетушитель?

5. Почему за «исламского террориста» выдают русского парня родом из Алматы - студента и репетитора?

6. Почему машинисту приписывают то, что он правильно довез состав до следующей станции, хотя на самом деле он лишь сдал назад до той же открытой платформы? Дело в том, что быстро вести взорванный состав очень рискованно - может сойти с рельсов в туннеле, а медленно - огромная задержка с оказанием помощи раненым...

Евгений Ихлов, «Фейсбук»


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