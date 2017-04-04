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В Бресте строят «Marriott», разрушая историко-культурное наследие

  • 4.04.2017, 11:57

Дома подлежащие реставрации были снесены, а на их месте строится отель.

При возведении гостиницы известной сети в самом центре Бреста имеет место не только уничтожение истории, но и инвестирование через непрозрачные схемы, передает «Белсат».

Сноса двух исторических домов, чтобы на их месте построить отель, не хватило – строители начали разбирать крышу еще одного здания, мол, оно мешает им работать. При этом у собственников квартир в доме на улице Советская, 41 разрешения никто не спросил.

Инженер эксплуатации зданий Федор Петрусевич считает, что были нарушены все нормы и правила:

«Не согласовывалась проектная документация, сочетание, никакая документация не представляется. Что-то сделали под стеной».

Почему же фирме «MFB Development», которая строит отель, разрешено так много?

Возможно, ответ – в дружеских отношениях собственника фирмы Дмитрия Прудникова с бывшим председателем Брестского райисполкома, почетным жителем Бреста Александром Палышенковым.

Федор Петрусевич заявляет, что решение о сносе здания Брестский горисполком не принимал.

«Это большой минус, что решение на возведение вместо реконструкции брестский горисполком не принимает», – полагает специалист по строительству.

Прудников же, как выясняется, на короткой ноге с многими брестскими чиновниками, обсуждает с ними градостроительные аспекты Бреста прямо в своем офисе.

Земельный надел в центре города, который ему понравился, чиновники оформили под реконструкцию. То есть исторические дома должны были реставрировать, на самом деле же их почти полностью разрушили, а на месте зданий возвели новострой.

Вместо четырех этажей выросли шесть, под громоздкое здание понадобился и более широкий котлован. В результате соседние дома покрылись трещинами, а дом на Советской, 41 построенный всего 10 лет назад, в 2006-ом году, признали аварийным, и уже год там никто не живет.

Федор Петрусевич подал в милицию заявление, связанное с проверкой вопроса крыши, но милиция перенаправила его в Брестский горисполком – туда, где Прудникова знает каждый. Поэтому Федор Петрусевич уверен, что серьезно заниматься делом сомнительного строительства никто не будет.


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