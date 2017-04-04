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В Барановичах за талоном к врачу занимают очередь в шесть утра

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  • 4.04.2017, 12:14
Фото: vmnews.ru

Талонов на прием не хватает даже если прийти к открытию.

В редакцию intex-press.by обратилась жительница города, которая пожаловалась на то, что барановичские женщины не могут записаться к врачу-гинекологу по телефону и вынуждены стоять в очереди у женской консультации «с 6 утра в мороз, под снегом и дождем». Журналисты подежурили ранним утром у медучреждения и выяснили, трудно ли получить талон к врачу.

«Мне посоветовали: «Приходите хотя бы в 6.45»

Двери женской консультации открываются в 7.00. Журналисты пришли в 6.30. К этому моменту по ступенькам уже «змеится» очередь из 11 женщин. Темно, холодно – все кутаются в шарфы. Журналисты заняли очередь и поинтересовались у рядом стоящих женщин, почему они пришли так рано.

Мне нужно срочно сдать комиссию. Вчера я пыталась записаться по телефону, но ничего не получилось. Пока дозвонилась, все талоны уже расхватали. В регистратуре мне посоветовали: «Приходите завтра хотя бы в 6.45», – делится одна из ожидающих.

К разговору подключаются другие женщины. Все утверждают, что талонов не хватает – даже если прийти к открытию. А записаться по телефону не получается: либо линия занята, либо талонов уже нет.

С 7.00 до 7.30 есть полчаса, пока не включат телефон. Но и прийти нужно пораньше, чтобы очередь занять. Я обычно прихожу за час, чтобы точно получить талон, – объясняет горожанка Виктория.

Когда до открытия консультации остается пять минут, очередь увеличивается еще на 10 человек.

Те, кто только что появился, не успеют взять талон на сегодня, – шепчет Виктория. – Нужно было раньше приходить.

«Когда жена не может дозвониться, я бегу сюда»

Пророчество Виктории не сбывается. Талоны к врачу «на сегодня» получили даже те, кто пришел после открытия. За двадцать минут записаться к своему гинекологу успевают примерно 30 женщин.

Затем наступает десятиминутное затишье. Потом – новая волна: у окошка 9 человек, один из них – мужчина.

Мы живем недалеко. Когда жена не может дозвониться, я бегу сюда. Раньше 7.30 не прихожу, но всегда успеваю взять талон, – делится Александр.

Тем временем в регистратуре раздаются телефонные звонки. Журналисты тоже набирают номер, дозваниваются – талоны есть.

Фраза «талона нет» впервые звучит в 7.39. Но это только к одному из участковых врачей. Спустя 10 минут закончились талоны еще к одному гинекологу.


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