Второй фронт против лжи Леонид Гозман, «Новая газета»

4.04.2017, 12:29

Фото: TACC

За что стоят российские дальнобойщики.

Я, конечно, никакой не эксперт по дальнобойщикам. Да и есть ли они вообще, эксперты? Зато я видел их вблизи. Приезжал в их лагерь в Химках, читал им лекции, покупал солярку. Был гостем их учредительного съезда и выступал там. Они для меня не абстракция, а конкретные живые люди. И я пристрастен — они мне понравились. Поэтому и пишу.

Про дальнобойщиков знают все. И Платон уже давно не древнегреческий философ, а система выжимания денег в пользу известно кого. Нынешняя стачка дальнобойщиков, конечно, не приведет к таким же драматическим последствиям, как забастовка водителей грузовиков в Чили, и не представляет столь же смертельной угрозы для государственной машины, как действия ВИКЖЕЛя, того, который «руками черными развел пути» — найдутся пока штрейкбрехеры, да и география стачки, хоть и впечатляет, свидетельствует о том, что всю страну охватить пока не удалось.

Но власть явно нервничает. Когда все только начиналось, рассчитывали, что достаточно будет обычного вранья. Телевизор обвинил дальнобойщиков в перевозке контрабандных турецких помидоров, а в них — представляете, какой ужас? — наркотиков. Народ не поверил.

Движение дальнобойщиков оказалось для начальства полной неожиданностью. Ведь водители привыкли ко всему приспосабливаться и со всеми договариваться — а как иначе, если деньги ты получаешь только за результат. Некому объяснять, что фрукты в твоей фуре испортились потому, что машина сломалась или с гаишником не договорился.

Почини, договорись. Вполне естественно было ожидать, что и сейчас они обматерят власть, но научаться жить и при Платоне, переложив, насколько возможно, расходы на потребителя.

Но предъявленное дальнобойщикам обоснование Платона было наглым и высокомерным. Начальство не пыталось даже сделать вид, что за новым побором стоит какая-то логика и государственная необходимость, водителей и владельцев грузовиков изначально держали за дураков и холопов. Собственно, так власть разговаривает со всеми, от москвичей, которых осчастливливают плитками, реконструкцией и сносом хрущевок, до академиков, которых освобождают от тягот управления академической собственностью, а теперь уже, похоже, и от выборов самим себе президента. Но дальнобойщики отнюдь не дураки, а по части самоуважение сто очков вперед дадут многим интеллигентам. Они самостоятельные люди, собственники, живущие своим трудом. С такими власть общаться не умеет.

И они возмутились. Случилось то же, что с выборами 2011 года. Ведь на Болотную люди выходили не для того, чтобы пересчитать голоса в пользу Справедливой России или КПРФ. Болотная, на самом деле, требовала не столько честных выборов, сколько уважения к себе. И сейчас не виноградники с кроссовками возмутили, а то, что власть ясно объяснила, что отвечать тут всяким — нам, то есть — ниже, ее, власти, достоинства.

Дальнобойщики сегодня стоят не только за деньги, но и за то же, за что стояли Болотная и проспект Сахарова, за что только что выходили люди на Тверскую, на Марсово Поле, на площади и улицы десятков городов. Как и мы, они не только за себя, но и за всех. Они — наши союзники.

Политики — в смысле выборов, партий и прочего в стране нет. И правильно дальнобойщики делают, что дистанцируются от организаций, которые вопреки здравому смыслу, продолжают называть себя партиями. Они не хотят, чтобы их использовали. Но солидарность и понимание им необходимы.

Леонид Гозман, «Новая газета»