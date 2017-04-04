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Археологи обнаружили во Франции затерянный древнеримский город

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  • 4.04.2017, 12:34
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Фото: Science Alert

Возраст города оценивается примерно в две тысячи лет.

Археологи обнаружили на юге Франции древнеримское поселение, которое было идентифицировано ими как затерянный город Усетия (Ucetia). Как отмечает zn.ua, ранее о существовании этого города было известно только по записям, сохранившимся в соседнем поселении, и нескольким артефактам. На данный момент исследователи изучили участок площадью около четырех тысяч квадратных метров и обнаружили на нем образцы мозаики и строений, возраст которых превышает две тысячи лет.

«До начала нашей работы, мы знали, что там был римский город под названием Усетия только потому, что его название было упомянуто на стеле в Ниме, наряду с 11 другими названиями поселений в этом регионе», - рассказывает Филипп Кейн из французского Национального института превентивных археологических исследований.

Раскопки на месте обнаружения города начались в ноябре прошлого года после того, как во время строительства школы под землей были найдены древние здания. Как отмечают исследователи, город существовал на этом месте с 1-2 века по 7 век нашей эры с перерывом в 3-4 веках, который ученые объяснить не могут. В ходе раскопок были обнаружены стены, строения, а также образцы мозаики, выполненные в стиле который, как подчеркивают ученые, появился в римской культуре гораздо позднее. Это, по мнению исследователей, означает, что город мог быть местом рождения подобного стиля.

Фото: Science Alert

«Эта мозаика очень впечатляет из-за своего большого размера, хорошей сохранности и мотивов, которые сочетают в себе классические геометрические формы с изображениями животных. Этот вид сложной мозаичной мостовой часто встречается в римском мире в 1-м и 2-м веках нашей эры, но наша мозаика была создана примерно за 200 лет до этого, так что это удивительно», - поясняют исследователи.


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