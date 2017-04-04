Блогера Максима Филипповича освободили от налога на «тунеядство» 12 4.04.2017, 12:46

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Максим Филиппович

Фото: tut.by

Жена известного гомельского видеоблогера получила сегодня письмо из горисполкома.

Жена заключенного гомельского видеоблогера Максима Филипповича Юлия получила 4 апреля письмо из горисполкома: ее мужа освободили от уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год, передает «Свабода».

Фото письма опубликовал в «Фейсбуке» правозащитник Леонид Судаленко. В письме Филиппович - 32-й в списке освобожденных от налога.

Филиппович в это время более 20 дней находится за решеткой, ждет четвертого суда за акции «нетунеядцев».

В 2015 году Филиппович потерял работу на гомельском предприятии «Сейсмотехника». Без объяснения причин ему не продлили контракт. С высшим юридическим образованием и большим опытом работы он и сегодня остается безработным: с тех пор нового места работы он так и не нашел, но получил письмо из Министерства по налогам и сборам, что должен выплатить налог «на тунеядство». Он даже решил выплатить налог, если ему запишут 183 безработных дня в трудовую книжку.