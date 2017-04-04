закрыть
4 апреля 2017, вторник, 16:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Блогера Максима Филипповича освободили от налога на «тунеядство»

12
  • 4.04.2017, 12:46
  • 2,511
Максим Филиппович
Фото: tut.by

Жена известного гомельского видеоблогера получила сегодня письмо из горисполкома.

Жена заключенного гомельского видеоблогера Максима Филипповича Юлия получила 4 апреля письмо из горисполкома: ее мужа освободили от уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год, передает «Свабода».

Фото письма опубликовал в «Фейсбуке» правозащитник Леонид Судаленко. В письме Филиппович - 32-й в списке освобожденных от налога.

Филиппович в это время более 20 дней находится за решеткой, ждет четвертого суда за акции «нетунеядцев».

В 2015 году Филиппович потерял работу на гомельском предприятии «Сейсмотехника». Без объяснения причин ему не продлили контракт. С высшим юридическим образованием и большим опытом работы он и сегодня остается безработным: с тех пор нового места работы он так и не нашел, но получил письмо из Министерства по налогам и сборам, что должен выплатить налог «на тунеядство». Он даже решил выплатить налог, если ему запишут 183 безработных дня в трудовую книжку.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!