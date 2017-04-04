В среду будет до +19 градусов 4.04.2017, 12:51

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Утром и днем 5 апреля в южных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В среду, 5 апреля, в Беларуси будет переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем преимущественно в южных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов.

Днем будет 13-19 тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.