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В среду будет до +19 градусов

  • 4.04.2017, 12:51
  • 11,571

Утром и днем 5 апреля в южных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В среду, 5 апреля, в Беларуси будет переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем преимущественно в южных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов.

Днем будет 13-19 тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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