Николай Черноус: Дома ночевать не буду, но попаду на Марш 1 мая в Минске 2 4.04.2017, 13:10

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Протестные настроения разделяет вся барановичская молодежь.

Об этом сайту Charter97.org заявил барановичский активист и предприниматель Николай Черноус.

- Барановичи особо отличились этой весной, люди активно участвовали в Маршах рассерженных белорусов, почувствовали ли вы гордость за своих земляков?

- Молодцы! Молодежь подтянулась, раньше как-то не было их слышно, все старички эти выходили, а тут молодежь вышла. Милиция задает все вопросы: «Откуда эта молодежь взялась?» А я не знаю, взялись, подтянулись. Защищали меня, когда из суда грузили в легковой автомобиль, шли стеной: «Пожалуйста Николай Дмитриевич, бегите!» Но я не хотел на рожон идти. А молодежь грудью стояла! Удивился сам, ведь никто среди них не агитировал. И вдруг на тебе!

- Белорусы показали, что ментально победили страх, но власти всячески пытаются сбить градус протеста, нужно ли продолжать борьбу?

- Нужно продолжать бороться! Людям жить не дают, как за эти 200 рублей прожить можно? Это мука! Эти ворюги сидят в кабинетах! Лукашенко сказал: «Выковыривать, как изюм» Так вот, их надо повыковыривать! Нужно новых садить и с ними работать. Если новые придут – мы хоть немножко лучше жить станем.

- Николай Статкевич предлагает провести народную акцию протеста 1 мая в Минске, как вы относитесь к этой идее?

- Я двумя руками за! Пусть все выходят. Я солидарен и поеду в Минск. Дома ночевать не буду, но попаду. Молодежи скажу, всем скажу – надо поехать и поддержать! Выйдем – будет изюм, не выйдем – повыковыривают!