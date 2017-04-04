В Петербургском метро закрыт крупнейший пересадочный узел 3 4.04.2017, 13:40

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Фото: DW

Станции метро «Сенная площадь» и соседняя с ней «Достоевская» в Санкт-Петербурге закрыты после сообщения о бомбе.

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступил анонимный звонок о бомбе на станции метро «Сенная площадь», сообщает во вторник, 4 апреля, агентство РБК со ссылкой на начальника пресс-службы главного управления МЧС России по городу Андрея Литовку.

«Было сообщение о том, что некий человек находится на станции «Сенная площадь» и чувствует, что в туннеле находится бомба», - сообщил Литовка. Он добавил, что было принято решение проверить информацию.

Станцию метро «Сенная площадь» закрыли, к ней прибыли сотрудники МЧС, ОМОНа, полиции, а также машины пожарной охраны и скорой помощи, передает DW.

У станции Сенная площадь - МЧС, ОМОН-разминирование и скорая. Станция закрыта, говорит наш корреспондент. Был анонимный звонок о минировании pic.twitter.com/xSHyTQdLst — DW (на русском) (@dw_russian) 4 апреля 2017 г.

Поезда следуют без остановки на станции, рассказали в пресс-службе метрополитена. Вскоре после этого для входа и выхода была закрыта также соседняя с «Сенной площадью» станция метро «Достоевская». «Интерфакс» также пишет, что был эвакуирован корпус юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета на Васильевском острове.

Накануне, 3 марта», в Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате погибли 14 человек, более 50 пострадали.