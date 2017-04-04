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Виктор Гончаренко обновил рекорд ЦСКА

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  • 4.04.2017, 13:49
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Виктор Гончаренко
Фото: sport-express.ru

Новоиспеченный белорусский тренер «армейцев» с места в карьер бьет рекорды.

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко стал рекордсменом среди наставников клуба по количеству «сухих» минут подряд начиная с первого матча. С того момента, как белорусский специалист возглавил армейцев, они не пропускали 341 минуту, пишет pressball.by.

Серия Гончаренко была прервана на 71-й минуте матча 21-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Несмотря на пропущенный гол, ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. Предыдущим рекордсменом ЦСКА по сухому старту был Валерий Газзаев, при котором в 2002 году команда не пропускала 319 минут кряду.


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