В Бресте мошенницу нашли через 5 лет по геному на банкноте 13 4.04.2017, 13:59

10,454

Эта история произошла в Бресте еще осенью 2012 года.

Некая «гадалка» зашла в брестскую парикмахерскую, предложила купить товар и погадать. Одной из сотрудниц она сказала, что на ней лежит порча. Наивная женщина вышла с незнакомкой на улицу, чтобы там раз и навсегда освободиться от влияния злого духа, пишет sb.by.

Для успешного проведения ритуала самозваная Сивилла попросила у клиентки золотую цепочку с кулоном. Взамен дала 50 неденоминированных рублей. Полчаса пророчица читала молитвы, после чего заявила, что порча с женщины снята, но есть проклятье на ее близких.

От него можно легко избавиться, надо лишь передать еще несколько золотых предметов. Чтобы на них начитать молитвы. Брестчанка передала украшения, а гадалка с ними скрылась в неизвестном направлении.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в милицию. В качестве улики передала купюру – единственное, что получила от «гадалки». Банкноту направили на экспертизу.

В ходе исследования на купюре было обнаружено два генотипа женского пола – потерпевшей и неизвестной женщины. С целью установления лица, совершившего преступление, выделенная ДНК была внесена в автоматизированную базу данных. Однако на тот момент никаких совпадений установлено не было.

В конце 2016 года в поле зрения правоохранителей попала 51-летняя уроженка Литовской Республики, у которой отобрали биологические образцы для проверки ее на причастность к нераскрытым преступлениям. В результате экспертами было выявлено совпадение.

Как в дальнейшем пояснила «гадалка», на самом деле она никакую порчу не снимала, а ее целью было завладеть золотыми изделиями потерпевшей.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по линии мошенничества в отношении данной женщины. Материалы изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.