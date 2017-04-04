Могилевчане добиваются европейских дорог 6 4.04.2017, 14:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Жители Могилева собирают подписи в рамках кампании «За хорошие дороги – 2017».

Три сотни подписей за первые дни гражданской кампании «За хорошие дороги - 2017» собрал Могилевский центр за безопасность движения, передает «Радые Свабода».

Требование улучшить качество ремонта дорог автомобилисты пришлют городской и областной власти. Инициаторы кампании утверждают, что ремонтируют дороги в Могилеве некачественно, из-за этого дорожное полотно после ремонта трескается, а это приводит к поломке автотранспорта.

Собирают подписи борцы за хорошие дороги ежегодно по окончании зимы. Первую такую акцию автомобилисты провели в Могилеве в 2013 году.

«Тогда взялись были ремонтировать дороги, проводились разгромные планерки и что-то начало меняться, однако вскоре весь запал погас», - отмечает один из активистов кампании Илия.

«Дороги в городе плохие, так как их не вовремя ремонтируют и нарушают технологию ремонта. Нам нужно равняться на европейские дороги. Там никому в мороз не придет в голову ремонтировать проезжую часть, - считает собеседник. - То, что у нас провели ямочный ремонт и отчитались, то от этого дороги не стали лучшими. Отремонтированное развалилось через неделю-две. Дорожный сбор собирают регулярно, и якобы у нас все хорошо, но почему-то дороги становятся все хуже».

Активисты кампании надеются, что в этом году их усилия не останутся без внимания властей.

«Надеемся, что движение в сторону улучшения дорог в городе будет. В любом случае это не сидеть на диване и не ждать, пока кто-то за нас решит проблему. Дадим небольшой толчок, чтобы нас услышали, - высказывается Илья. - Сегодня мы решили собрать подписи у водителей маршрутных такси, которые как никто другой знают, что из себя представляют дороги в Могилеве».

Присоединяли маршрутчиков к своей компании на одном из конечных пунктов городского транспорта. Дорогу здесь отремонтировали года два назад, когда делали транспортную развязку. Тем не менее на подъездах асфальт в выбоинах.

Водители жалуются, что сотрудники ГАИ их штрафуют за то, что им приходится выезжать на вторую полосу шоссе, чтобы объехать дефекты на первой, по которой обязаны ехать маршрутные такси.

«Убедить гаишников в том, что у нас нет другого выхода, мы не можем. Нас не хотят понимать», - говорит водитель маршрутки Сергей.

«Дороги у нас плохие. Ямы повсюду. Хотелось бы, чтобы городские власти нас услышали и начали меры по ремонту, - добавляет он. - Мы подписываемся под обращением, и, возможно, власть нас услышит. У нас у многих на маршрутах хорошие дорогие машины, и на таких дорогах они бьются и требуют дорогостоящего ремонта».

По мнению маршрутчиков, после введения дорожного сбора ситуация с качеством дорог не изменилась.

«На некоторых дорогах стоит вообще вырезать асфальт, так как ремонт не даст должного эффекта. Если даже и залатают, то через неделю-две снова образуются ямы», - прокомментировал ситуацию еще один маршрутник.

Автомобилисты наиболее запущенными дорогами в Могилеве считают периферийные и те, по которым проезжает крупнотоннажный транспорт. В центре же города и на центральных магистралях проезжей части уделяется больше внимания, но и они не идеальны. Выбоины и трещины - наиболее характерные дефекты.