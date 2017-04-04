Ангела Меркель: Германия повысит расходы на оборону 4.04.2017, 14:31

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Особое внимание будет уделено кибербезопасности.

На встрече с премьерами Чехии и Словакии, состоявшейся в понедельник в Берлине, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна твердо намерена повысить расходы на оборону. Также Ангела Меркель призвала центральноевропейских страны проявить солидарность в решении проблемы беженцев, передает «Польское радио».

Канцлер Германия на встрече с премьером Чехии Богуславом Соботка и Словакии Робертом Фицо заявилa, что в немецком правительстве царит согласие в вопросе увеличения расходов на армию. До 2024 года Берлин повысит долю оборонных расходов до 2% ВВП - то есть до 70 миллиардов евро в год. Пока Германия выдает на армию 1,2% ВВП. «Бундесвер требует инвестиций, прежде всего в средства кибербезопасности и ведения кибервойны», - заявила Ангела Меркель.

Также Ангела Меркель призвала глав правительств Чехии и Словакии проявить большую солидарность в вопросе борьбы с миграционным кризисом. Меры, которые Евросоюз должен принимать для решения миграционной проблемы - это принятие беженцев, защита внешних границ Евросоюза, борьба с причинами миграции и борьба с нелегальной миграцией.