Россельхознадзор проинспектирует белорусские предприятия

Россельхознадзор проинспектирует белорусские предприятия4
- 4.04.2017, 14:43
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Список проверяемых объектов формируется.
Специалисты Россельхознадзора в среду начинают инспекции предприятий Беларуси, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь службы Юлия Мелано.
"Речь идет о проверке предприятий по производству продукции животноводства, список проверяемых объектов в настоящее время формируется", - сказала она.
По ее словам, специалисты Россельхознадзора в первую очередь проверят предприятия, к которым было больше всего претензий. Предполагается, что инспекции продлятся не менее недели.
Инспекции белорусских предприятий первоначально были намечены на февраль. Однако Россельхознадзор отменил их, как объяснялось, во избежание провокаций. Именно в то время Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело "за нанесение ущерба стране".
Между тем, как не раз подчеркивал Данкверт, запреты на поставки продукции с белорусских предприятий вводились исключительно из-за претензий к ее безопасности и качеству.