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Россельхознадзор проинспектирует белорусские предприятия

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  • 4.04.2017, 14:43
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Фото: РИА «Новости»

Список проверяемых объектов формируется.

Специалисты Россельхознадзора в среду начинают инспекции предприятий Беларуси, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

"Речь идет о проверке предприятий по производству продукции животноводства, список проверяемых объектов в настоящее время формируется", - сказала она.

По ее словам, специалисты Россельхознадзора в первую очередь проверят предприятия, к которым было больше всего претензий. Предполагается, что инспекции продлятся не менее недели.

Инспекции белорусских предприятий первоначально были намечены на февраль. Однако Россельхознадзор отменил их, как объяснялось, во избежание провокаций. Именно в то время Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело "за нанесение ущерба стране".

Между тем, как не раз подчеркивал Данкверт, запреты на поставки продукции с белорусских предприятий вводились исключительно из-за претензий к ее безопасности и качеству.


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