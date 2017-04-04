Чем закончится «русский мир» 5 4.04.2017, 14:59

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Россияне живут противостоянием с США, православием и евразийством.

И ни к чему хорошему это не приведет, считает российский экономист Дмитрий Некрасов, передает Politeka.

«Я не очень понимаю цели теперешнего руководства Российской Федерации. Моя логика: нужно забыть про величие и империю, а строить обычное, благополучное национальное государство. А руководство РФ, и что гораздо более печально, большая часть населения России живет в логике имперской — противостоять США, «русский мир», православие евразийство и весь этот адский бред», — заявил он.

По его мнению, в основе всего этого лежит жажда реванша, аналогична той, что похоронила Веймарскую республику после прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году.

«Жажда реванша в России вызвана национальным унижением, и закончится этот реванш неизбежно следующим национальным унижением. В этом я глубоко убежден, потому что по-другому не бывает — невозможно бросать вызов в 10 раз более сильному противнику и верить, что тебе будет везти 15-20 лет подряд. Все это плохо закончится рано или поздно», — считает Некрасов.

При этом, экономист выражает надежду, что после этого Россия сможет развиваться как национальное государство. Но это, по его мнению, будет очень не скоро.