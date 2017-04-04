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Журналист Артем Сизинцев: Герои Дня Воли чувствуют огромную поддержку

  • 4.04.2017, 14:53
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Артем Сизинцев
Фото: orshatut.by

Осужденный на 10 суток член БАЖ вышел на свободу.

Вышел на свободу член Белорусской ассоциации журналистов Артем Сизинцев, журналист-фрилансер, который готовил материалы для «Радыё Рацыi».

- В витебском изоляторе остаются люди, которым дали по двенадцать, тринадцать, пятнадцать суток, поэтому они все еще остаются за решеткой, - рассказал освобожденный журналист.

- Чувствовали ли вы поддержку находясь за решеткой?

- Огромную поддержку чувствовал, получил много писем, открыток. Они правда доходили через три-четыре дня, как получалось. За эту поддержку я сейчас хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и других заключенных.

Напомним, Артем Сизинцав был осужден на 10 суток административного ареста в Витебске. Артема задержали 25 марта, в субботу. Два дня держали в изоляторе, а судили в понедельник. Дело рассматривала судья Валентина Михасева.


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