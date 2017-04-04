Минэкономики решило бороться с инфляцией стукачеством

Минэкономики решило бороться с инфляцией стукачеством12
- 4.04.2017, 15:16
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«Экономисты» от власти полагают, что сдержать рост цен можно с помощью специальной телефонной линии.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси для оперативного реагирования на изменение ценовой ситуации с 5 апреля организует работу «горячих линий», сообщает telegraf.by.
Граждан и юрлиц призывают сообщать о фактах роста цен с указанием названия и места расположения субъекта хозяйствования, наименования товара (услуги) и информации об изменившихся ценах.
«Каждый факт будет изучен. При необходимости будут приняты меры в соответствии с законодательством», - заявляют в МАРТ.