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Минэкономики решило бороться с инфляцией стукачеством

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  • 4.04.2017, 15:16
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Фото: Fotolia

«Экономисты» от власти полагают, что сдержать рост цен можно с помощью специальной телефонной линии.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси для оперативного реагирования на изменение ценовой ситуации с 5 апреля организует работу «горячих линий», сообщает telegraf.by.

Граждан и юрлиц призывают сообщать о фактах роста цен с указанием названия и места расположения субъекта хозяйствования, наименования товара (услуги) и информации об изменившихся ценах.

«Каждый факт будет изучен. При необходимости будут приняты меры в соответствии с законодательством», - заявляют в МАРТ.


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