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Взрыв и старт президентской кампании

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  • Александр Хоц
  • 4.04.2017, 15:32
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Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/Getty Images

Насколько общество позволит манипулировать собой – вот главный вопрос.

Не успел Игорь Эйдман предупредить об опасности "смены кремлевской повестки дня" после массовых протестов (в кризисные моменты режим ищет радикальные поводы для "мобилизации" и "консолидации" масс), не успели отсидеть последние протестные лидеры, - как случился взрыв в метро.

И повестка резко поменялась. "Сплотиться вокруг лидера" для отпора терроризму, выйти на митинги протеста (но уже не против кремлевской коррупции, а в поддержку сильной власти) - естественный сценарий кремлевской пропаганды, который нас ждет.

Куратор внутренней политики Кириенко должен быть полным идиотом, чтобы не использовать такой повод для навязывания обществу других центральных тем.

Теперь любой протест и слоган "Надоел!" будут восприняты массой (считают в Кремле) как "национальное предательство" и "потворство экстремизму".

Ясно, что тема сильной руки и сильного президента будет звучать из каждого утюга. И то, как покажет себя общество, насколько оно позволит манипулировать собой, действительно, сегодня - главный, актуальный вопрос.

Если взрыв в метро и является инициативой террористов, то (надо признать) для власти он случился очень вовремя. В начале путинского 17-летнего срока мы уже видели взрывы домов в Москве; и финиш этой эпохи точно так же ознаменовался всплеском терроризма.

Правда, с одним большим отличием. Тогда власть имела внутренние проблемы с Чечней; это был целиком внутренний терроризм, основанный на имперском подавлении чеченского сепаратизма.

Прошли годы. И сегодня мы имеем дело с терроризмом внешнеполитической природы, чьи истоки следует искать в сирийской авантюре и в оккупации Украины.

И то, и другое - целиком наша собственная "заслуга" и собственный выбор.

Донбасская школа экстремизма, школа российских наемников и убийц - не могла "аукнуться" в самой России ничем кроме насилия и террора, привезенного озверевшей гопотой в родные пределы.

Именно здесь, на родине, тысячи патентованных убийц, вернувшись с Донбасса, будут не только пить, разлагаться и куражиться, но и решать свои проблемы самым привычным способом - подрывом, кровью и террором. (Не случайно думские патрушевы в панике требуют усиленного контроля за "героями русского мира", которым рано или поздно придется выметаться с Украины в Россию).

С чего бы им взрывать метро? - резонный вопрос. Дело, однако, в общей атмосфере вседозволенности и насилия, которая (рано или поздно) будет создана "ветеранами", где любой теракт может стать "триггером" и примером.

Нет сомнений, что оккупация Донбасса вернется в Россию таким "эхом", что мало не покажется. Дело времени. И питерский теракт может стать звеном в этой цепочке.

Сирийский след - не только одна из вероятных версий ответа исламистов на путинские бомбежки "правоверных мусульман", - но и след вполне рукотворный. Не надо быть Спинозой, чтобы ожидать всплеска религиозного терроризма. Но если в Чечне бомбежки были частью "внутренней политики", то Сирия - целиком на совести Путина, жаждавшего усадить Обаму за общий стол и вырваться из изоляции.

В этом смысле терроризм "с Востока" - путинский и рукотворный. Более того: это терроризм желательный и прогнозируемый. Влезая в Сирию, режим обязан был понимать, что ответные акции фундаменталистов станут отличным поводом для закручивания гаек в условиях изоляции и санкций.

Боюсь, именно это мы и наблюдаем сегодня.

Террористический ответ на наши авантюры "прилетел" очень вовремя - в критический момент шаткости системы и пробуждения социальной активности.

Новые учителя истории и ОБЖ смогут смело рассказывать школьникам о войне Путина с мировым терроризмом и о "либерал-пособниках" террора, мечтающих раскачать страну на деньги "западных спонсоров".

А вы спорите: зачем Путин перенес прямую линию и началась ли его предвыборная кампания 18-го года?..

Взрыв в метро - точка старта этой кампании.

Комментарии президента, его желваки на экране, телевизионная истерика, шумные митинговые шабаши и все оттенки "единства" и "сплочения" вокруг "кандидата Путина" - еще впереди.

И молитесь, друзья, чтобы вторая найденная в метро бомба не "привела" прямиком к "киевской хунте". (Нет ли там внутри "визитки Яроша"?) Поскольку это будет означать прямой повод к новой фазе войны с Украиной.

Надежды на помощь Трампа - отброшенная карта. В борьбе за выживание слабеющий путинизм готов показать свои старые милитаристские зубы.

Александр Хоц, «Фейсбук»


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