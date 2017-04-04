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Активист из Миор будет добиваться наказания лжесвидетелей

  • 4.04.2017, 15:40
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Суд оправдал Богуслава Мацука, который безвинно отсидел трое суток.

«Задержали меня 24-го на улице, по клеветническому заявлению одного человека, чье имя я пока называть не буду, - рассказал активист БХД Богуслав Мацук «Свабоде».- Задержали около 11-ти, составили протокол, якобы я ругался матом. Я потребовал адвоката, и меня держали в участке до 16 часов. Адвокат заявила протест - что это более трех часов, причитающиеся по закону, и что меня надо отпустить. Тем не менее меня оставили под стражей. На конец дня 24-го, на 25 и 26 марта. Милиционеры дали понять, что это связано с Днем Воли - чтобы я никуда не поехал. А 27-го, ровно через трое суток, меня отпустили. Просто домой, ничего не сказав».

Активист полагал, что сразу же должен состояться суд, однако повестку получил только на 3-е апреля. Перед процессом он написал заявление на клеветников и нашел двух свидетелей, которые подтвердили в суде, что он не ругался. Суд оправдал активиста. Однако тот решил, что безосновательного ограничения свободы на трое суток не простит. Поэтому впереди - новые разбирательства, говорит Богуслав Мацук:

«Во-первых, я настаиваю, чтобы суд наказал клеветников. Во-вторых, я написал жалобу в прокуратуру о незаконном содержании под стражей. Ведь то, что делалось в Миорах накануне 25 Марта недопустимо!»

Мацук вспомнил, что 23 марта был задержан и избит его единомышленник Валерий Воложонак. Его задерживать «на сутки» не стали, зато ежедневно вручали повестки в милицию - и на 23, и на 24-е, и на 25-е. А 29 марта был уволен с работы еще один Миорский активист, член ОГП Сергей Васильев. Он работал в клубе агрогородка Туркова и был уволен «за систематические нарушения трудовой дисциплины». Это официальная формулировка, а на самом деле, считает Васильев, его уволили за оппозиционные взгляды.


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