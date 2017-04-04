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Кобяков вызвался реализовывать «амбициозные проекты» в Кении

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  • 4.04.2017, 15:48
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Премьер-министр надеется продать очередную «чайную ложку» тракторов африканской компании.

Беларусь готова предоставить Кении свои технологии и оборудование для реализации проектов в сфере АПК, транспортной и энергетической инфраструктуры, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, встречаясь с председателем совета директоров кенийской группы компаний «Самир Групп» Наушадом Нурали Мерали во вторник в Минске, сообщает interfax.by.

«Мы знаем о принятых в Кении амбициозных программах по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности, развитию дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры, внедрению энергосберегающих технологий и улучшению экологии. Для реализации этих проектов Беларусь готова предложить передовые технологии, машины, оборудование, услуги», - сказал Кобяков.

Как добавил премьер-министр, Беларусь готова в пакете с товарными поставками предлагать современные финансовые механизмы продажи техники «по весьма привлекательным условиям», уточнив, что речь идет об экспортном кредитовании и международном лизинге.

Беларусь также заинтересована в поставках молочной продукции, консервов, детского питания, добавил он.

В целом, заметил премьер-министр, перспективных направлений сотрудничества может быть значительно больше. «Мы готовы рассматривать конкретные предложения по всем сферам взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Кобяков.

«Регион востока Африки весьма привлекателен для нашей страны», - подчеркнул премьер-министр.

Он оценил текущий уровень экономического сотрудничества с Кенией пока как не соответствующий потенциалу сторон. «Товарооборот порядка $18 млн это очень мало, и, мы считаем, может быть многократно увеличен», - сказал глава правительства.


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