«А кто, если не мы?»: Герои Дня Воли выходят на свободу 1 4.04.2017, 16:09

Задержанных 25 марта встречают активисты и простые люди.

Сегодня освобождаются некоторые задержанные 25 марта, в День Воли, пишет novychas.by.

Первым вышел Максим Фролов, которого приговорили к 10 суткам ареста за акцию на 25 марта. Парень говорит, что снова пойдет протестовать. «А кто, если не мы?» - отмечает Максим Фролов.

Алексей Жигалов отбывал свой срок в одной камере с Леонидом Кулаковым, который получил 25 суток. «Ни о чем не жалею, - говорит Алексей. - Я сделал то, что мог».

Андрею Барановскому 25 марта даже не дали дойти до Академической - задержали. О нем давали информацию, что выпустят 6 апреля, но это произошло сегодня.

Бывших узников встречали представители Свободного театра. Также пришла и семья Логвинцов.