Белорусы везли «на себе» из Украины мясо и сало 14 4.04.2017, 16:07

Подозрительно упитанные пассажиры «БМВ» привлекли внимание таможенников.

В пункте пропуска Верхний Теребежов 3 апреля при оформлении автомобиля «БМВ», на котором они прибыли в Беларусь, сотрудники Пинского погранотряда обратили особое внимание на внешний вид водителя и пассажира.

В ходе совместного досмотра с сотрудниками таможни, как сообщает varjag.net, у двоих жителей Столина под верхней одеждой были обнаружены 9 килограммов мясной продукции и сала, которые они примотали к себе скотчем.

По факту незаконного ввоза в Беларусь товарно-материальных ценностей проводится разбирательство, решение будет принимать суд Столинского района.

По ч.1. ст. 14.1 КоАП РБ за незаконное перемещение товаров через таможенную границу предусмотрено наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся.