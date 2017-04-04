Запретят ли приходить в поликлиники с детскими колясками? 2 4.04.2017, 16:24

В детских поликлиниках областных центров стали появляться объявления о запрете входить в медучреждение с детским колясками.

Такую странную инициативу агентству «Минск-Новости» прокомментировали в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям комитета Светлана Манышева уверяет, что вешать запретительные знаки в поликлиниках Минска пока не планируется. Родителям просто стараются корректно объяснить, что коляски лучше оставлять в специально оборудованных местах.

«Причина этому станет понятна, если представить следующую ситуацию: в сравнительно небольшое помещение регистратуры пришли с десяток мам с детскими колясками, – пишет агентство. – А многие транспортные средства для малышей довольно габаритные. «Пробки» и «ДТП» в отдельно взятом помещении гарантированы».