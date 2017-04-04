Стало известно имя исполнителя теракта в метро Петербурга 4 4.04.2017, 16:25

Следственный комитет РФ сделал официальное заявление на основании генетической экспертизы и видеонаблюдения.

Следственный комитет России назвал имя исполнителя теракта в петербургском метро: Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

«Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство.

«Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания», — заключили в ведомстве.

Ранее во вторник стало известно, что спецслужбы Кыргызстана допрашивают родителей 21-летнего Акбаржона Джалилова, предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро.

Родственники молодого человека рассказали, что он с 2011 года проживал вместе с родителями в России. Когда его семья вернулась на родину, Джалилов остался.

О том, что вероятным исполнителем теракта является уроженец Кыргызстана, ранее заявил представитель Госкомитета нацбезопасности республики Рахит Сулейманов. Он также сообщил, что спецслужбы двух стран — России и Киргизии — контактируют по поводу теракта.

Трагедия в метро в Санкт-Петербурге произошла днем 3 апреля. По последним данным, 14 человек погибли, еще 49 находятся в больницах.